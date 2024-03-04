В Челябинской области наиболее востребованы в марте оказались слесари и врачи

В Челябинской области по состоянию на 1 марта самыми востребованными профессиями стали слесарь по сборке металлоконструкций и врач.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ по труду и занятости населения региона.

В ведомстве уточнили, что на 1 февраля в базе центров занятости населения региона было открыто 44 870 вакансий, из них 70% — по рабочим профессиям.

Например, по профессии «слесарь по сборке металлоконструкций» было заявлено 368 вакансий.

Кроме того, в регионе требуются овощеводы, кузнецы-штамповщики и осмотрщики вагонов.

Среди служащих наиболее востребованными специалистами стали врачи, инженеры, электрики, педагоги-организаторы и музыкальные руководители.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.