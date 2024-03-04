В Феодосии возведут больницу на 450 пациентов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о предстоящем строительстве больницы в Феодосии.

Об этом сообщает «Крым 24».

Будущее медучреждение рассчитано на лечение 450 пациентов.

«Исходя из основных посылов в послании президента Федеральному собранию, проводится ревизия приоритетности решений, принятых в части капремонта, дооснащения оборудованием медучреждений», — заявил Аксёнов.

Он также отметил, что планируется реконструкция санатория имени Н.Н. Бурденко, детской поликлиники в Джанкое и корпуса родильного дома в Евпатории.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях ЯНАО установили новое лечебное оборудование для реабилитации.