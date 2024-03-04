РЖД: движение поездов под Самарой восстановили после ЧП по одному пути

Движение поездов на участке в Самарской области, которое было приостановлено после «вмешательства посторонних лиц», восстановили по одному пути. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

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«Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск открыто по одному пути», — говорится в заявлении. Отмечается, что специалисты убедились в безопасности прохода поездов по одному из путей. 4 марта стало известно, что движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск Самарской области приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Представитель экстренных служб сообщил, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры железнодорожного моста через реку.