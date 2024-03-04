РЖД: в Самарской области пассажирские поезда проследуют изменённым маршрутом

Российские железные дороги сообщили об изменении в движении поездов в связи с происшествием в Самарской области.

Как отметила компания, на время обследования железнодорожной инфраструктуры на перегоне Звезда — Чапаевск некоторые поезда проследуют изменённым маршрутом.

Так, поезд №10 Москва — Самара отправился через станцию Жигулёвск и прибыл в конечный пункт с задержкой на 1 час 47 минут, таким же маршрутом пройдут поезда №110 Пенза — Самара, №14 Москва — Челябинск, №131 Орск — Москва и №124 Белгород — Новосибирск.

Подробности изменения маршрутов перевозчик опубликовал в своём Telegram-канале.

4 марта стало известно, что движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск Самарской области приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Представитель экстренных служб сообщил, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры железнодорожного моста через реку.