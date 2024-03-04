Движение поездов на участке в Самарской области приостановлено из-за ЧП
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«4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сбой», — говорится в заявлении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры железнодорожного моста через реку.
В феврале стало известно, что в Челябинской области грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш, в результате чего 12 вагонов сошли с рельсов.