RT в Telegram
Подпишись

Движение поездов на участке в Самарской области приостановлено из-за ЧП

Короткая ссылка
Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск Самарской области приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом заявили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Движение поездов на участке в Самарской области приостановлено из-за ЧП
  • © Фото очевидца

«4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сбой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры железнодорожного моста через реку.

В феврале стало известно, что в Челябинской области грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш, в результате чего 12 вагонов сошли с рельсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить