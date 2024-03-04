Движение поездов на участке в Самарской области приостановлено из-за ЧП

Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск Самарской области приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом заявили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

«4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сбой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры железнодорожного моста через реку.

В феврале стало известно, что в Челябинской области грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш, в результате чего 12 вагонов сошли с рельсов.