В Челябинской области 12 вагонов сошли с рельсов после столкновения поездов
Об этом информирует пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
«На станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошёл сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде», — говорится в заявлении.
Отмечается, что пострадавших, а также угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет.
Причины столкновения поездов в настоящий момент выясняются.
Ранее стало известно, что три вагона сошло с путей на ВСЖД в Братском районе Иркутской области.