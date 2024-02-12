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В Челябинской области 12 вагонов сошли с рельсов после столкновения поездов

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В Челябинской области грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш, в результате чего 12 вагонов сошли с рельсов.

Об этом информирует пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«На станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошёл сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде», — говорится в заявлении. 

Отмечается, что пострадавших, а также угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет.

Причины столкновения поездов в настоящий момент выясняются.

Ранее стало известно, что три вагона сошло с путей на ВСЖД в Братском районе Иркутской области.

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