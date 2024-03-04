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На ВДНХ пройдёт программа праздничных мероприятий по случаю 8 Марта

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В Москве на ВДНХ подготовили тематические мероприятия в честь Международного женского дня.

Одним из таких мероприятий станет экскурсия «Женские образы ВДНХ», передаёт НТВ.

Кроме того, в павильоне «Нефть» состоится презентация «Нефтяная профессия в женских руках». На выставке-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» пройдут мастер-классы по китайской живописи и созданию китайских фонариков.

В павильоне «Рабочий и колхозница» покажут музыкальный спектакль о женских образах в народных песнях Русского Севера, а кинокритик Егор Москвитин прочтёт лекцию «Как женщины добиваются равенства на экране и в киноиндустрии?».

Ранее сообщалось, что на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024) представили мультимедийную выставку «Россия — миру. Мир — России», посвящённую достижениям выдающихся учёных.

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