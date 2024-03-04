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Мультимедийная выставка о развитии науки в России доступна гостям ВФМ-2024

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На Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ-2024) представили мультимедийную выставку «Россия — миру. Мир — России», посвящённую достижениям выдающихся учёных.
Мультимедийная выставка о развитии науки в России доступна гостям ВФМ-2024
  • © Фонд Гуманитарных проектов

О значимых личностях мировой истории расскажут 48 интерактивных дисплеев, где текст будет транслироваться на шести языках: русском, английском, китайском, французском, арабском и испанском.

Центром выставки станет мультимедийный куб, на трёхметровых гранях которого каждую минуту будет транслироваться обновлённая информация об участниках ВФМ-2024, их достижениях и вкладе в науку и культуру.

«Главная задача выставки «Россия — миру. Мир — России» — сформировать позитивный имидж России, показав гостям и участникам фестиваля вклад нашей страны в мировую науку, медицину, географию, историю, культуру, а также вклад иностранцев в развитие России», — прокомментировал руководитель исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин.

Ранее пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что участников Всемирного фестиваля молодёжи ждут лекторий VK и концерты популярных артистов.

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