Участников Всемирного фестиваля молодёжи ждут лекторий VK и концерты популярных артистов, сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что гости ВФМ-2024 смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками. При поддержке «VK Музыки» на фестивале пройдут концерты популярных российских исполнителей.

VK Records развернёт музыкальную студию, где молодые исполнители под руководством экспертов лейбла смогут записать альбом.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта в Сириусе.

Ранее сообщалось, что VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах.