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VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах

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VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах. Об этом сообщает пресс-служба организации.
VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах
  • РИА Новости

Новые возможности, связанные с использованием искусственного интеллекта, появились в почте, облаке, заметках и календаре Mail.ru. Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Их основные задачи — помочь пользователю с рутиной, генерировать креативные идеи, а также облегчить работу с большими письмами.

В почте Mail.ru нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли — это сэкономит время при прочтении длинных сообщений. Новая технология обрабатывает большие письма и выдаёт их краткое описание с главными мыслями.

В облаке Mail.ru и заметках Mail.ru искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей. Календарь поможет придумать креативные поздравления коллег или близких с предстоящими днями рождения.

Ранее сообщалось, что «VK Знакомства» запустили мобильное приложение в Белоруссии.

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