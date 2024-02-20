«VK Знакомства» запустили мобильное приложение в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Мобильное приложение «VK Знакомства» доступно в магазинах мобильных приложений в Белоруссии для устройств iOS. В ближайшее время появится версия для Android.

Ранее белорусские пользователи заходили в дейтинг-сервис внутри соцсети «ВКонтакте», отдельное мобильное приложение было доступно в России.

Приложение «VK Знакомства» в Белоруссии поддерживает все функции сервиса: можно листать анкеты и ставить лайки, общаться после выражения взаимной симпатии, пользоваться автоматическими подсказками в чате и участвовать в акциях. Умные алгоритмы предлагают пару на основе интересов пользователей, зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Пользователи приложения не встретят своих друзей из «ВКонтакте» и людей из чёрного списка — это позволяет сохранить приватность для комфортного общения.

«VK Знакомства» появились на российском рынке в 2021 году в виде мини-приложения внутри соцсети. В июне 2023 года сервис запустил в России мобильное приложение. По итогам III квартала 2023 года среднемесячная аудитория «VK Знакомств» достигла 2,9 млн пользователей, что на 51% больше по сравнению с III кварталом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила центр цифрового комфорта.