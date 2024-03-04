В Тюмени создадут реестр востребованных в сфере строительства специалистов

В Тюмени сформируют реестр на базе прогноза развития строительной отрасли. В него включат самые востребованные в данной сфере профессии.

«Застройщикам предлагается подключиться к формированию перечня востребованных сотрудников на ближайшую пятилетку», — цитирует URA.RU сообщение в Telegram-канале главного управления строительства региона.

Наряду с этим стало известно о самых высокооплачиваемых вакансиях Кемеровской области. Так, в Кемерове ищут сыродела на зарплату до 100 тыс. рублей в месяц, пишет издание «Сiбдепо» со ссылкой на данные исследовательского центра портала «Зарплата.ру».

Такой же оклад предлагают руководителю горнолыжной школы в Шерегеше и управляющему в новокузнецкой столовой.

В Берёзовском ищут горного мастера на зарплату до 142 тыс. рублей, а начальнику участка кемеровской строительной компании готовы платить до 150 тыс. рублей в месяц.

Ранее HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак рассказала, что на российском рынке труда стали гораздо более востребованы специалисты рабочих профессий.