RT в Telegram
Подпишись

В Тюмени создадут реестр востребованных в сфере строительства специалистов

Короткая ссылка
В Тюмени сформируют реестр на базе прогноза развития строительной отрасли. В него включат самые востребованные в данной сфере профессии.

«Застройщикам предлагается подключиться к формированию перечня востребованных сотрудников на ближайшую пятилетку», — цитирует URA.RU сообщение в Telegram-канале главного управления строительства региона.

Наряду с этим стало известно о самых высокооплачиваемых вакансиях Кемеровской области. Так, в Кемерове ищут сыродела на зарплату до 100 тыс. рублей в месяц, пишет издание «Сiбдепо» со ссылкой на данные исследовательского центра портала «Зарплата.ру».

Такой же оклад предлагают руководителю горнолыжной школы в Шерегеше и управляющему в новокузнецкой столовой.

В Берёзовском ищут горного мастера на зарплату до 142 тыс. рублей, а начальнику участка кемеровской строительной компании готовы платить до 150 тыс. рублей в месяц.

Ранее HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак рассказала, что на российском рынке труда стали гораздо более востребованы специалисты рабочих профессий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить