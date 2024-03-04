HR-директор Пак прокомментировала рост престижа рабочих профессий в стране

HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак рассказала, что на российском рынке труда стали гораздо более востребованы специалисты рабочих профессий. Они зарабатывают наравне с офисными работниками или даже больше, а на рынке ощущается острый дефицит таких кадров.

«Сварщики, токари, электрики, строители — в острейшем дефиците. Престиж таких специальностей повысился и будет расти», — отметила Пак в интервью Радио Sputnik.

По её словам, логистические компании тоже сталкиваются с нехваткой кадров. Речь о таких специалистах, как кладовщики, водители спецтехники, водители грузового транспорта.

Конкуренция между работодателями ведёт к росту зарплат, развивается система поощрений сотрудников, констатировала эксперт.

«Сейчас месячные, квартальные, годовые премии активно выплачивают сотрудникам рабочих профессий», — заключила HR-директор.

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