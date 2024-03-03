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Кардиолог Подгородетская: головная боль не всегда является следствием гипертонии

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Кардиолог клиники Docmed Наталья Подгородетская рассказала, что головная боль может появляться при резком повышении артериального давления, но это не обязательно признак развивающейся гипертонии.
Кардиолог Подгородетская: головная боль не всегда является следствием гипертонии
  • Gettyimages.ru

Чаще всего головная боль — самостоятельное заболевание, пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«По данным статистики, более 70% людей в некоторых группах населения страдают от головной боли напряжения, 7% — от головной боли, вызванной чрезмерным использованием лекарственных средств, более 20% — от мигрени», — отметила Подгородетская.

Кардиолог также предупредила, что повышенное давление зачастую никак не даёт о себе знать, хотя от него страдает ряд органов: сердце, почки, головной мозг, глаза.

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