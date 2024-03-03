Кардиолог Подгородетская: головная боль не всегда является следствием гипертонии

Кардиолог клиники Docmed Наталья Подгородетская рассказала, что головная боль может появляться при резком повышении артериального давления, но это не обязательно признак развивающейся гипертонии.

Чаще всего головная боль — самостоятельное заболевание, пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«По данным статистики, более 70% людей в некоторых группах населения страдают от головной боли напряжения, 7% — от головной боли, вызванной чрезмерным использованием лекарственных средств, более 20% — от мигрени», — отметила Подгородетская.

Кардиолог также предупредила, что повышенное давление зачастую никак не даёт о себе знать, хотя от него страдает ряд органов: сердце, почки, головной мозг, глаза.

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