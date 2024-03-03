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Кардиолог Лобжанидзе рассказал о симптомах аритмии

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Кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь», перечислила несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Кардиолог Лобжанидзе рассказал о симптомах аритмии
  • Gettyimages.ru

Первый в ряду таких симптомов — одышка даже при незначительной нагрузке. Она может сигнализировать о кардиомиопатии, сердечной недостаточности, ишемии, сообщила врач в беседе с сайтом kp.ru.

О развитии аритмии может свидетельствовать неравномерный пульс, который то учащается, то замедляется, и происходит это без всяких видимых причин.

Она также добавила, что частые беспричинные отёки ног в сочетании с чувством усталости и быстрой утомляемостью также, скорее всего, говорят о кардиологических патологиях.

Изжога после физической нагрузки — ещё один тревожный симптом, по мнению врача. Кроме того, следствием болезней сердца является потеря волос на ногах, что происходит из-за нарушения периферического кровообращения.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.

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