Кардиолог Лобжанидзе рассказал о симптомах аритмии

Кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь», перечислила несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Первый в ряду таких симптомов — одышка даже при незначительной нагрузке. Она может сигнализировать о кардиомиопатии, сердечной недостаточности, ишемии, сообщила врач в беседе с сайтом kp.ru.

О развитии аритмии может свидетельствовать неравномерный пульс, который то учащается, то замедляется, и происходит это без всяких видимых причин.

Она также добавила, что частые беспричинные отёки ног в сочетании с чувством усталости и быстрой утомляемостью также, скорее всего, говорят о кардиологических патологиях.

Изжога после физической нагрузки — ещё один тревожный симптом, по мнению врача. Кроме того, следствием болезней сердца является потеря волос на ногах, что происходит из-за нарушения периферического кровообращения.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.