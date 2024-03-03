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Врач Гамзатов: из-за наушников-вкладышей может развиться отит

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Врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье», кандидат медицинских наук Калсын Гамзатов назвал наушники, которые вставляются в ухо, потенциально опасными для органов слуха.
Врач Гамзатов: из-за наушников-вкладышей может развиться отит
  • Gettyimages.ru

Наушники-вкладыши проталкивают серу в костную часть слухового прохода, из-за чего повышается вероятность образования серной пробки и инфицирования кожи и, как следствие, развития наружного отита, объяснил врач в беседе с газетой «Известия».

Гамзатов посоветовал каждый месяц очищать наушники такой конструкции, а также ограничивать время непрерывного использования наушников любого типа 60—90 минутами.

«Если слушать музыку в наушниках слишком долго или слишком громко, можно повредить кортиев орган — один из отделов внутреннего слухового анализатора — или слуховой нерв, что чревато возникновением тугоухости», — заключил врач.

Ранее врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина назвала ограничения по уровню громкости наушников для здоровья.

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