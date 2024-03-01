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Дерматолог Егорова рассказала о возможном вреде чернил для татуировок

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Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала о возможных последствиях для здоровья от чернил, которые применяются при нанесении татуировок.
Дерматолог Егорова рассказала о возможном вреде чернил для татуировок
  • Gettyimages.ru

«Даже если мастера татуировок не видят каких-то последствий на протяжении года, двух или трёх, это не значит, что через пять лет не может быть этих последствий», — заявила эксперт в беседе с НСН.

Как отметила специалист, дерматит и аллергические реакции могут проявиться лишь со временем и их практически невозможно предугадать.

«Канцерогены могут содержать красители и фиксаторы окраски. Часто возникает контактный дерматит на красящее вещество. Его очень сложно вылечить, потому что это вещество тяжело выводится из кожи», — заключила Егорова.

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