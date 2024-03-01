Дерматолог Егорова рассказала о возможном вреде чернил для татуировок

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала о возможных последствиях для здоровья от чернил, которые применяются при нанесении татуировок.

«Даже если мастера татуировок не видят каких-то последствий на протяжении года, двух или трёх, это не значит, что через пять лет не может быть этих последствий», — заявила эксперт в беседе с НСН.

Как отметила специалист, дерматит и аллергические реакции могут проявиться лишь со временем и их практически невозможно предугадать.

«Канцерогены могут содержать красители и фиксаторы окраски. Часто возникает контактный дерматит на красящее вещество. Его очень сложно вылечить, потому что это вещество тяжело выводится из кожи», — заключила Егорова.

Ранее врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина назвала ограничения по уровню громкости наушников для здоровья.