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В ЯНАО рассказали о предоставлении жилья медикам

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В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2024 года медработники получили 18 квартир.
В ЯНАО рассказали о предоставлении жилья медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Это сотрудники медучреждений ЯНАО в Новом Уренгое, Лабытнанге, Шурышкарах и Харпе», — сказали в ведомстве.

Правительство региона приняло решение увеличить количество выделяемого жилья до 550 квартир вместо заявленных 300.

В ближайшее время 11 врачей разных специальностей ЦГБ Нового Уренгоя также получат новое жильё.

Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализуемых программах, направленных на поддержку медицинских работников.

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