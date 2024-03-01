В ЯНАО рассказали о предоставлении жилья медикам
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Это сотрудники медучреждений ЯНАО в Новом Уренгое, Лабытнанге, Шурышкарах и Харпе», — сказали в ведомстве.
Правительство региона приняло решение увеличить количество выделяемого жилья до 550 квартир вместо заявленных 300.
В ближайшее время 11 врачей разных специальностей ЦГБ Нового Уренгоя также получат новое жильё.
Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализуемых программах, направленных на поддержку медицинских работников.