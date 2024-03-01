Специалист Кудасова: начальный кариес можно лечить

Заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова рассказала об особенностях лечения начальной стадии кариеса.

«Начальный кариес можно лечить. Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налёта вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, процесс разрушения эмали можно остановить. Но структура зуба не станет прежней.

«Очень важно как можно раньше поставить пломбу. В настоящее время существует множество средств с фтором и система ICON, которые помогают остановить процесс», — заключила Кудасова.

Ранее стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к. м. н. Елена Мартынова рассказала о последствиях невылеченного кариеса для всего организма.