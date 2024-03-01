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Специалист Кудасова: начальный кариес можно лечить

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Заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова рассказала об особенностях лечения начальной стадии кариеса.
Специалист Кудасова: начальный кариес можно лечить
  • Gettyimages.ru

«Начальный кариес можно лечить. Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налёта вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, процесс разрушения эмали можно остановить. Но структура зуба не станет прежней.

«Очень важно как можно раньше поставить пломбу. В настоящее время существует множество средств с фтором и система ICON, которые помогают остановить процесс», — заключила Кудасова.

Ранее стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к. м. н. Елена Мартынова рассказала о последствиях невылеченного кариеса для всего организма.

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