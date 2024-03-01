Специалист Кудасова: начальный кариес можно лечить
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«Начальный кариес можно лечить. Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налёта вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.
Как отметила специалист, процесс разрушения эмали можно остановить. Но структура зуба не станет прежней.
«Очень важно как можно раньше поставить пломбу. В настоящее время существует множество средств с фтором и система ICON, которые помогают остановить процесс», — заключила Кудасова.
Ранее стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к. м. н. Елена Мартынова рассказала о последствиях невылеченного кариеса для всего организма.