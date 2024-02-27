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Стоматолог Мартынова предупредила о последствиях невылеченного кариеса

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Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова рассказала о последствиях невылеченного кариеса для всего организма.
Стоматолог Мартынова предупредила о последствиях невылеченного кариеса
  • Gettyimages.ru

«Стрептококки являются главными возбудителями кариеса. Также они провоцируют частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца, суставов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, невылеченный кариес понижает местный иммунитет, что позволяет вирусам и бактериям беспрепятственно проникать в организм.

«Зубы мудрости при изменении положения и наличии кариеса — ещё одна опасность. Воспаление в области восьмых зубов ведёт к разрушению и удалению рядом стоящих зубов, развиваются необратимые изменения в височно-нижнечелюстном суставе», — заключила Мартынова.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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