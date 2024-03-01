Психиатр Баева: кошки помогают хозяевам преодолеть стресс и тревогу

Психиатр, психотерапевт, учёный секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Алана Баева в Международный день кошек, 1 марта, рассказала, как эти животные влияют на эмоциональное состояние своих хозяев.

«Через контакт и поглаживание питомец показывает сопереживание и нежность к своему хозяину, что позитивно отражается на эмоциональном состоянии человека, особенно в состоянии стресса. У него начинают выделяться гормоны радости, появляется ощущение значимости и ценности», — сообщила она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Баева отметила, что безусловная любовь, которой делятся животные со своими хозяевами, схожа с любовью родителей. По её словам, базовое чувство безусловной любви — необходимое условие для управления тревожностью.

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