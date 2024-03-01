Ветеринар Гольнева рассказала о популярных породах кошек
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«Мейн-куны по-прежнему являются популярными. Также сейчас набирает популярность хайленд-фолд — это порода британских длинношёрстных», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, в последнее время в тренде рэгдоллы — кошки-куклы, известные своей добротой и контактностью.
Ветеринар рекомендовала ознакомиться с особенностями породы перед покупкой, чтобы не получить неприятные сюрпризы.
«Если владельцы хотят красивого бенгала, то они должны учитывать, что это очень активные кошки, которые будут бегать, носиться и вести достаточно активный образ жизни. Они точно не из тех, кто будет тихонечко лежать на диване», — заключила Гольнева.
Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета «Росбиотех» Андрей Руденко рассказал, какие существуют особенности кормления домашних кошек.