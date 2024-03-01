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Ветеринар Гольнева рассказала о популярных породах кошек

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Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева перечислила популярные в настоящее время породы кошек.
Ветеринар Гольнева рассказала о популярных породах кошек
  • Gettyimages.ru

«Мейн-куны по-прежнему являются популярными. Также сейчас набирает популярность хайленд-фолд — это порода британских длинношёрстных», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, в последнее время в тренде рэгдоллы — кошки-куклы, известные своей добротой и контактностью.

Ветеринар рекомендовала ознакомиться с особенностями породы перед покупкой, чтобы не получить неприятные сюрпризы.

«Если владельцы хотят красивого бенгала, то они должны учитывать, что это очень активные кошки, которые будут бегать, носиться и вести достаточно активный образ жизни. Они точно не из тех, кто будет тихонечко лежать на диване», — заключила Гольнева.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета «Росбиотех» Андрей Руденко рассказал, какие существуют особенности кормления домашних кошек.

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