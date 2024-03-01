В Москве рассказали об обновлении рентгеноперационной для сосудистого центра

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о модернизации рентгеноперационной в региональном сосудистом центре на базе больницы им. М.П. Кончаловского.

Об этом сообщает НСН.

В соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров в рентгеноперационной установили в том числе ангиографический комплекс последнего поколения.

«Аппарат обладает сниженной рентгеновской нагрузкой — это значит, что лучевое воздействие на пациентов будет минимальным. По качеству визуализации он превосходит предыдущий в два с половиной раза», — заявила Ракова.

Она также отметила, что рентгеноперационную оснастили современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием, высокоточными системами мониторинга состояния, расходными материалами.

В новой операционной будут проводить большинство внутрисосудистых операций.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Подмосковья закупят 120 аппаратов УЗИ по нацпроекту в 2024 году.