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«Известия»: поставки самолётов SJ-100 перенесли на 2026 год

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Начало поставок импортозамещённых самолётов SJ-100 с двигателями ПД-8 перенесено на 2026 год.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ростех» и ОАК.

«С учётом дополнительных работ и испытаний сертификация самолёта SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок — на 2026 год», — передаёт газета.

При этом в Минпромторге отметили, что перенос сроков объясняется техническими сложностями реализации проектов такого масштаба и обязательствами выполнения полноценной программы испытаний.

Однако подчёркивается, что текущие сдвиги не должны повлиять на общее выполнение программы поставок новых российских лайнеров до 2030 года.

Ранее сообщалось, что первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем пройдёт в начале 2024 года.

Также президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона планирует произвести свыше 1 тыс. отечественных самолётов к 2030 году.

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