ОАК: первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем пройдёт в начале 2024 года
- РИА Новости
Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».
Он рассказал, что двигатели уже установлены на опытных самолётах.
«Я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведём наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полёт», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона планирует произвести свыше 1 тыс. отечественных самолётов к 2030 году.