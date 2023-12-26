RT в Telegram
Подпишись

ОАК: первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем пройдёт в начале 2024 года

Короткая ссылка
Первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года.
ОАК: первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем пройдёт в начале 2024 года
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Он рассказал, что двигатели уже установлены на опытных самолётах.

«Я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведём наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полёт», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона планирует произвести свыше 1 тыс. отечественных самолётов к 2030 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить