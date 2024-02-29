В новом корпусе больницы в Коммунарке начали наладку оборудования

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о начале наладки оборудования в новом лучевом корпусе больницы в Коммунарке.

Об этом сообщает НСН.

«Осенью корпус примет своих первых пациентов, в том числе детей и подростков, для которых современная лучевая терапия станет кратчайшим путём к исцелению», — сказал Загрутдинов.

Отмечается, что в число 960 единиц медицинского оборудования входят системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 114 отечественных инновационных разработок успешно применили в столичных стационарах.