В новом корпусе больницы в Коммунарке начали наладку оборудования
Об этом сообщает НСН.
«Осенью корпус примет своих первых пациентов, в том числе детей и подростков, для которых современная лучевая терапия станет кратчайшим путём к исцелению», — сказал Загрутдинов.
Отмечается, что в число 960 единиц медицинского оборудования входят системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 114 отечественных инновационных разработок успешно применили в столичных стационарах.