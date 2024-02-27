Собянин: в столичных больницах апробацию прошли 114 инновационных методик
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Кроме того, по словам мэра, в столичных школах с хорошими результатами опробовали 44 инновационных решения, ещё 18 проходят испытания.
Каждый год к городской программе пилотного тестирования инноваций присоединяются новые организации, подчеркнул Собянин. Так, только в 2023 году появилось 43 площадки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.