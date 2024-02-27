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Собянин: в столичных больницах апробацию прошли 114 инновационных методик

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 114 отечественных инновационных разработок успешно применили в столичных стационарах. Ещё 13 находятся в процессе тестирования.
Собянин: в столичных больницах апробацию прошли 114 инновационных методик
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Кроме того, по словам мэра, в столичных школах с хорошими результатами опробовали 44 инновационных решения, ещё 18 проходят испытания.

Каждый год к городской программе пилотного тестирования инноваций присоединяются новые организации, подчеркнул Собянин. Так, только в 2023 году появилось 43 площадки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.

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