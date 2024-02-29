Путин: на капремонт садов и школ дополнительно выделят более 400 млрд рублей
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
RT ведёт прямую трансляцию.
«В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 млрд рублей», — заявил Путин.
Ранее стало известно, что в Пермском крае построили и капитально отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года. Это школы, детсады, корпуса и мастерские для техникумов и колледжей.