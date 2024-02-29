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Путин: на капремонт садов и школ дополнительно выделят более 400 млрд рублей

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Российские власти дополнительно выделят более 400 млрд рублей на капитальный ремонт садов и школ.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

RT ведёт прямую трансляцию.

«В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 млрд рублей», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что в Пермском крае построили и капитально отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года. Это школы, детсады, корпуса и мастерские для техникумов и колледжей.

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