Путин: на капремонт садов и школ дополнительно выделят более 400 млрд рублей

Российские власти дополнительно выделят более 400 млрд рублей на капитальный ремонт садов и школ.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

RT ведёт прямую трансляцию.

«В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 млрд рублей», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что в Пермском крае построили и капитально отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года. Это школы, детсады, корпуса и мастерские для техникумов и колледжей.