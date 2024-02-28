В Пермском крае построили и отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года

В Пермском крае построили и капитально отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года. Это школы, детсады, корпуса и мастерские для техникумов и колледжей.

Как сообщает URA.RU, об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на выездном заседании краевого правительства в Коми-Пермяцком округе.

«Пермский край с 2019 года совершил настоящий прорыв в строительстве новых школ и детских садов, корпусов и мастерских для техникумов и колледжей. Перед нами стоит амбициозная задача — в ближайшую трёхлетку при помощи федеральной программы капитально отремонтировать ещё 44 школы», — цитирует Махонина сайт правительства региона.

Кроме того, в регионе продолжают реализовывать федеральный проект «Модернизация школьных систем образования».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Пермском крае направят 270 млн рублей на реконструкцию корпусов ПГНИУ.