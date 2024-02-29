Путин назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о лицемерии Запада касательно обсуждения стратегической стабильности.

«Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну, и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя», — сказал Путин.

Он добавил, что есть «наглядный пример такого лицемерия».

«Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе», — заявил президент.

По его словам, подобные сообщения являются вбросами.

RT ведёт прямую трансляцию.