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Путин назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о лицемерии Запада касательно обсуждения стратегической стабильности.
Путин назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну, и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя», — сказал Путин.

Он добавил, что есть «наглядный пример такого лицемерия».

«Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе», — заявил президент.

По его словам, подобные сообщения являются вбросами.

RT ведёт прямую трансляцию.

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