Путин назвал вбросом обвинения о планах якобы разместить оружие в космосе
- AFP
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Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.
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«Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США», — заявил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Вашингтон не представил никаких доказательств обвинений Москвы в планах развёртывания ядерного оружия в космосе.