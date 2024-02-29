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Путин назвал вбросом обвинения о планах якобы разместить оружие в космосе

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Российский лидер Владимир Путин назвал вбросом и уловкой обвинения в адрес России о намерениях якобы разместить ядерное оружие в космосе.
Путин назвал вбросом обвинения о планах якобы разместить оружие в космосе
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом он заявил в послании Федеральному собранию. 

RT ведёт прямую трансляцию.

«Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США», — заявил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Вашингтон не представил никаких доказательств обвинений Москвы в планах развёртывания ядерного оружия в космосе.

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