Путин назвал вбросом обвинения о планах якобы разместить оружие в космосе

Российский лидер Владимир Путин назвал вбросом и уловкой обвинения в адрес России о намерениях якобы разместить ядерное оружие в космосе.

Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США», — заявил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Вашингтон не представил никаких доказательств обвинений Москвы в планах развёртывания ядерного оружия в космосе.