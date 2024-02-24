МИД: США не представили доказательств обвинений России по теме оружия в космосе

Вашингтон не представил никаких доказательств обвинений Москвы в планах развёртывания ядерного оружия в космосе. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, США используют эту тему в пропагандистских целях и выдвигают ни на чём не основанные обвинения, которые не подкреплены никакими доказательствами.

«Здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и серьёзно к американским обвинениям такого свойства они просто не могут подходить», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы разрабатывает «ядерное космическое оружие», которое может вывести из строя коммерческие и правительственные спутники.