МИД: США не представили доказательств обвинений России по теме оружия в космосе
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По его словам, США используют эту тему в пропагандистских целях и выдвигают ни на чём не основанные обвинения, которые не подкреплены никакими доказательствами.
«Здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и серьёзно к американским обвинениям такого свойства они просто не могут подходить», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы разрабатывает «ядерное космическое оружие», которое может вывести из строя коммерческие и правительственные спутники.