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В Подмосковье производитель медицинского оборудования расширит производство

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Компания «ДИАКОН-ДС», занимающаяся производством медицинских изделий для in vitro, расширит производство медицинского оборудования для проведения исследований за счёт строительства современного высокотехнологичного комплекса.
В Подмосковье производитель медицинского оборудования расширит производство
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, для реализации инвестиционного проекта компании был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль» в городском округе Пущино. 

«Объём инвестиций компании «ДИАКОН-ДС» в строительство и запуск современного производственного комплекса, оснащённого высокотехнологичным оборудованием, составит около 600 млн рублей. На новом предприятии планируется создать около 20 рабочих мест для жителей Подмосковья. Завершить строительство и запустить новое производство инвестор планирует в IV квартале 2026 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что на текущий момент у компании есть две производственные площадки на территории городского округа Пущино, но в связи с расширением линейки выпускаемой продукции и увеличением производственных мощностей компания приняла решение построить новый современный комплекс. На участке площадью 4 га, который компания получила по региональной программе «Земля за 1 рубль», планируется строительство производственного комплекса площадью 3,7 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют закупить 137 единиц тяжёлого медицинского оборудования в 2024 году.

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