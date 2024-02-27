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В Подмосковье закупят 137 единиц тяжёлого медоборудования в этом году

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В Московской области планируют закупить 137 единиц тяжёлого медицинского оборудования в 2024 году.
В Подмосковье закупят 137 единиц тяжёлого медоборудования в этом году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минздрава области.

«В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму более 4,6 млрд рублей», — приводятся в материале слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

Так, в текущем году намерены приобрести 85 рентген-аппаратов, 20 маммографов, 15 флюорографов, десять аппаратов МРТ, пять аппаратов КТ и два ангиографа.

Технику закупят по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее «Радио 1» сообщало, что для больниц Московской области в 2024 году закупят 21 передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, который используется при проведении операций.

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