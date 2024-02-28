В Приморье началась вакцинация против клещевого энцефалита

В медицинских учреждениях Приморского края началась вакцинация против клещевого энцефалита.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

Бесплатно прививку могут сделать дети до 18 лет, жители старше 60 лет, а также те, кто входит в группу профессионального риска.

«Для массовой вакцинации приморцев за счёт средств краевого бюджета приобретено 82 845 доз препаратов против клещевого вирусного энцефалита», — заявили в ведомстве.

Ранее аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» и сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, рассказала, как быть в ситуации, когда человек не знает, от чего прививался.