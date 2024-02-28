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В Приморье началась вакцинация против клещевого энцефалита

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В медицинских учреждениях Приморского края началась вакцинация против клещевого энцефалита.
В Приморье началась вакцинация против клещевого энцефалита
  • Gettyimages.ru
  • © Jacob Wackerhausen

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

Бесплатно прививку могут сделать дети до 18 лет, жители старше 60 лет, а также те, кто входит в группу профессионального риска.

«Для массовой вакцинации приморцев за счёт средств краевого бюджета приобретено 82 845 доз препаратов против клещевого вирусного энцефалита», — заявили в ведомстве.

Ранее аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» и сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, рассказала, как быть в ситуации, когда человек не знает, от чего прививался.

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