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Греф назвал временной комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что комиссия для застройщиков по льготной ипотеке — временная мера.
Греф назвал временной комиссию для застройщиков по льготной ипотеке
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — цитирует его ТАСС.

По словам Грефа, строители должны внести свой вклад для смягчения ситуации.

Ранее Центральный банк России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

В конце января Федеральная антимонопольная служба России направила в шесть банков запросы для анализа обоснованности введения комиссий для застройщиков.

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