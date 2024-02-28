Греф назвал временной комиссию для застройщиков по льготной ипотеке
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«Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — цитирует его ТАСС.
По словам Грефа, строители должны внести свой вклад для смягчения ситуации.
Ранее Центральный банк России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.
В конце января Федеральная антимонопольная служба России направила в шесть банков запросы для анализа обоснованности введения комиссий для застройщиков.