Греф назвал временной комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что комиссия для застройщиков по льготной ипотеке — временная мера.

«Это временная мера. Будем балансировать вместе с нашими клиентами, застройщиками», — цитирует его ТАСС.

По словам Грефа, строители должны внести свой вклад для смягчения ситуации.

Ранее Центральный банк России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

В конце января Федеральная антимонопольная служба России направила в шесть банков запросы для анализа обоснованности введения комиссий для застройщиков.