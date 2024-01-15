ЦБ предупредил о рисках при взимании комиссии с застройщиков по льготной ипотеке
- РИА Новости
Регулятор подчеркнул, что льготное ипотечное кредитование, несмотря на изменение его условий, остаётся прибыльным для банков.
«При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создаёт риски», — приводит РИА Новости заявление.
Также в Центробанке России сообщили о намерении проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы не допустить системных рисков.