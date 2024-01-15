ЦБ предупредил о рисках при взимании комиссии с застройщиков по льготной ипотеке

Центральный банк (ЦБ) России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

Регулятор подчеркнул, что льготное ипотечное кредитование, несмотря на изменение его условий, остаётся прибыльным для банков.

«При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создаёт риски», — приводит РИА Новости заявление.

Также в Центробанке России сообщили о намерении проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы не допустить системных рисков.