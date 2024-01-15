ЦБ будет проверять корректность оценки банками стоимости ипотечных залогов
- РИА Новости
как отметил российский финансовый регулятор, взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создаёт риски.
«Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования», — сообщили в ЦБ.
Подчёркивается, что застройщики могут в итоге перекладывать комиссии в цены, а это увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья.
«Это несёт риски для ипотечных заёмщиков», — добавил регулятор, отметив, что намерен «проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов».
Ранее сообщалось, что Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.