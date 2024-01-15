ЦБ будет проверять корректность оценки банками стоимости ипотечных залогов

В Центробанке России заявили о намерении проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы не допустить системных рисков.

как отметил российский финансовый регулятор, взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создаёт риски.

«Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования», — сообщили в ЦБ.

Подчёркивается, что застройщики могут в итоге перекладывать комиссии в цены, а это увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья.

«Это несёт риски для ипотечных заёмщиков», — добавил регулятор, отметив, что намерен «проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов».

Ранее сообщалось, что Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.