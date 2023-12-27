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В России с 1 марта ужесточат требования к ипотеке

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Требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года. Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
В России с 1 марта ужесточат требования к ипотеке
  • Gettyimages.ru

Своё решение Банк России аргументировал тем, что в стране наблюдается существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов.

«Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан», — сообщили в регуляторе.

В сообщении отмечается, что соответствующие надбавки затронут кредиты, которые выдаются гражданам с высоким показателем долговой нагрузки.

Ранее генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко спрогнозировал рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2023 году.

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