В России с 1 марта ужесточат требования к ипотеке
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Своё решение Банк России аргументировал тем, что в стране наблюдается существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов.
«Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан», — сообщили в регуляторе.
В сообщении отмечается, что соответствующие надбавки затронут кредиты, которые выдаются гражданам с высоким показателем долговой нагрузки.
Ранее генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко спрогнозировал рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2023 году.