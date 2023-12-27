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Мутко спрогнозировал рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2023 году

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Рекордные 7,8 трлн рублей составит по итогам 2023 года совокупный объём выданных ипотечных кредитов. Информацию об этом предоставил 27 декабря генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Мутко спрогнозировал рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2023 году
  • РИА Новости

Говоря на эту тему в ходе пресс-конференции, Мутко подчеркнул, что выдача ипотеки в 2023 году достигла «максимальных значений». Всего, по его словам, по итогам года было выдано более 2 млн кредитов.

«Предыдущий рекорд — в 2021 году, 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей», — приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее сообщалось, что некоторые категории специалистов смогут рассчитывать на льготную ипотеку в Московской области.

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