Мутко спрогнозировал рекордный объём выдачи ипотеки в России в 2023 году
- РИА Новости
Говоря на эту тему в ходе пресс-конференции, Мутко подчеркнул, что выдача ипотеки в 2023 году достигла «максимальных значений». Всего, по его словам, по итогам года было выдано более 2 млн кредитов.
«Предыдущий рекорд — в 2021 году, 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей», — приводит слова Мутко ТАСС.
Ранее сообщалось, что некоторые категории специалистов смогут рассчитывать на льготную ипотеку в Московской области.