В Подмосковье некоторым категориям специалистов предоставят льготную ипотеку

В Московской области запустили льготную программу «Бюджетная ипотека» для медицинских работников, педагогов, учёных и уникальных специалистов.

Запуск программы инициировало Министерство жилищной политики региона совместно с ДОМ.РФ, передаёт телеканал «360».

Максимальный размер кредита — 15 млн рублей.

«По программе участники от правительства региона получат субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчётной стоимости жилья и снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь срок кредита», — прокомментировала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.