ФАС России оценит обоснованность введения банками комиссий для застройщиков
- РИА Новости
В ведомстве напомнили, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк изменили условия выдачи ипотеки с господдержкой и установили комиссию за каждый такой кредит.
«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии», — сообщили в ФАС.
Ранее Центральный банк России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.
Также в Центробанке России сообщили о намерении проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы не допустить системных рисков.