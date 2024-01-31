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ФАС России оценит обоснованность введения банками комиссий для застройщиков

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Федеральная антимонопольная служба России направила в шесть банков запросы для анализа обоснованности введения комиссий для застройщиков.
ФАС России оценит обоснованность введения банками комиссий для застройщиков
  • РИА Новости

В ведомстве напомнили, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк изменили условия выдачи ипотеки с господдержкой и установили комиссию за каждый такой кредит.

«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии», — сообщили в ФАС.

Ранее Центральный банк России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

Также в Центробанке России сообщили о намерении проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы не допустить системных рисков.

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