ФАС России оценит обоснованность введения банками комиссий для застройщиков

Федеральная антимонопольная служба России направила в шесть банков запросы для анализа обоснованности введения комиссий для застройщиков.

В ведомстве напомнили, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк изменили условия выдачи ипотеки с господдержкой и установили комиссию за каждый такой кредит.

«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии», — сообщили в ФАС.

Ранее Центральный банк России рассказал о рисках при взимании комиссии с застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

Также в Центробанке России сообщили о намерении проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы не допустить системных рисков.