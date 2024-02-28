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Большинство школьников хотят стать руководителями

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Новое исследование показало, что большинство школьников (71%) видят себя в будущем в роли руководителя.
Большинство школьников хотят стать руководителями
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию MAXIMUM Education и всероссийский онлайн-фестиваль по профориентации «День Выбора».

Выяснилось, что 58% школьников хотели бы попробовать себя в двух-трёх разных профессиях.

Посвятить одной профессии всю жизнь намерены 26% опрошенных учащихся.

Среди определившихся в будущей профессии в лидерах юриспруденция и журналистика — 17% опрошенных, инженеры и технические специалисты — 15%, дизайнеры, актёры и музыканты — 14% голосов.

Ранее сообщалось, что родители школьников перечислили плюсы ранней профориентации.

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