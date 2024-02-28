Большинство школьников хотят стать руководителями
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию MAXIMUM Education и всероссийский онлайн-фестиваль по профориентации «День Выбора».
Выяснилось, что 58% школьников хотели бы попробовать себя в двух-трёх разных профессиях.
Посвятить одной профессии всю жизнь намерены 26% опрошенных учащихся.
Среди определившихся в будущей профессии в лидерах юриспруденция и журналистика — 17% опрошенных, инженеры и технические специалисты — 15%, дизайнеры, актёры и музыканты — 14% голосов.
Ранее сообщалось, что родители школьников перечислили плюсы ранней профориентации.