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Родители школьников перечислили плюсы ранней профориентации

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В ходе исследования сервисов Учи.ру и hh.ru 79% родителей выразили мнение, что ребёнку необходимо задумываться о выборе специальности до 9 класса. Ещё 10% считают, что о выборе профессии нужно задумываться с начальной школы.
Родители школьников перечислили плюсы ранней профориентации
  • Gettyimages.ru
  • © Ridofranz

С утверждением, что выбирать профессию нужно в 10—11 классах, согласны 11% опрошенных, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос.

В половине семей (52%) знакомы с понятием «ранняя профориентация». 42% считают, что она позволяет определить склонности, 19% — что даёт ребёнку представление о существующих профессиях, 18% — о его будущей специальности, 16% — что даёт возможность испытать свои силы в различных видах деятельности, 5% уверены, что это помогает сформировать положительное отношение к труду.

Самыми эффективными методами профориентации родители считают: образовательные курсы в разных областях (32%), поездки в парк профессий (20%), беседу с психологом или профориентологом (17%).

Ранее НСН сообщала, что в Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.

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