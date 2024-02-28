Педагог Гаврилина заявила о пользе работы над аккуратностью почерка

Педагог, методист интерактивных карточных заданий по русскому языку образовательной платформы Учи.ру Алиса Гаврилина рассказала о влиянии аккуратного почерка на дисциплину и память.

«Чем медленнее, вдумчивее, аккуратнее мы пишем, тем лучше запоминаем написанный материал. Это можно протестировать даже взрослому человеку на примере конспекта», — заявила эксперт в беде с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, наспех записанный конспект забудется быстрее, нежели тот, который был сделан аккуратно.

Также письмо является гимнастикой для глаз и моторики и активно развивает практически все отделы мозга, добавила педагог.

«Если в первом или втором классе вы научились писать конкретным образом, эта манера, скорее всего, сохранится на протяжении многих лет. Изменятся ручки, плотность бумаги, нажим и наше настроение, но разборчивый почерк останется разборчивым, а «иероглифы» останутся «иероглифами», — заключила Гаврилина.

Ранее контент-продюсер, педагог Skysmart Александра Калинина рассказала, что навык письма от руки является одним из важнейших для развития в детском возрасте.