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Педагог Калинина: письмо от руки важно для полноценного развития детей

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Контент-продюсер, педагог Skysmart Александра Калинина рассказала, что навык письма от руки является одним из важнейших для развития в детском возрасте.
Педагог Калинина: письмо от руки важно для полноценного развития детей
  • Gettyimages.ru
  • © Philippe Lissac

«Делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, что позволяет активно развивать моторику и память, управлять вниманием и фокусироваться на правильности выполнения задания», — объяснила педагог в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, практика письма от руки помогает детям сосредоточиться, погрузиться в обучение.

Кроме того, у детей когнитивные навыки тесно связаны с телесным опытом, поэтому чётко прослеживается связь между почерком и умением читать, отметила Калинина.

«Хорошая идея — регулярно предлагать детям писать сочинения от руки. Результат заметен практически сразу ― они начинают проявлять больше фантазии и креативности, их тексты становятся выразительнее, даже выбор слов меняется», — добавила эксперт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.

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