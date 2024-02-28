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Врач Курова: растительное молоко не является альтернативой коровьему

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Врач-терапевт, семейный нутрициолог, health-coach Анастасия Курова напомнила, что растительное молоко нельзя считать полноценной заменой коровьего, особенно в детском рационе.
Врач Курова: растительное молоко не является альтернативой коровьему
  • Gettyimages.ru

Растительное молоко — это выжимка из орехов, семян или злаков, его можно включать в рацион взрослым и детям старше пяти лет, а также людям с аллергией на белки коровьего молока, рассказала она в беседе с газетой «Известия».

«Несмотря на то что многие растительные напитки на производстве обогащаются витаминами и минералами, степень их усвоения неизвестна», — отметила Курова.

Такой продукт не содержит достаточного количества белка и других питательных веществ, однако белок животного происхождения очень важен в рационе детей, подчеркнула врач.

Она отметила, что при полном отказе от коровьего молока «как взрослым, так и детям необходима консультация диетолога и грамотное составление рациона».

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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