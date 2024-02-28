Бастрыкин: закон о конфискации имущества позволит сократить фейки о ВС России
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«Такие нововведения будут способствовать профилактике данных преступлений, сократят манипуляцию лживыми новостями», — сказал он в интервью ТАСС.
Российский лидер Владимир Путин ранее подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие этого документа.
По его словам, данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о конфискации за фейки не имеет ничего общего с советским.