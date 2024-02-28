Бастрыкин: закон о конфискации имущества позволит сократить фейки о ВС России

Закон о конфискации имущества позволит снизить число фейков о ВС России и публичных призывов к деятельности против безопасности государства, заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

«Такие нововведения будут способствовать профилактике данных преступлений, сократят манипуляцию лживыми новостями», — сказал он в интервью ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин ранее подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие этого документа.

По его словам, данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о конфискации за фейки не имеет ничего общего с советским.