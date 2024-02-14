Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
- РИА Новости
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству ранее поддержал законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие этого документа.
По его словам, данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.