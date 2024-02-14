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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии.
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству ранее поддержал законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие этого документа.

По его словам, данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.

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