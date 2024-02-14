Песков: закон о конфискации за фейки не имеет ничего общего с советским

Закон о конфискации имущества за фейки о российской армии ничего общего не имеет с конфискацией в советских законах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это можно сказать однозначно (что новые нормы не имеют ничего общего с той конфискацией, которая была по советским законам. — RT)... Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной», — сказал он.

Российский лидер Владимир Путин ранее подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие этого документа.

По его словам, данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.