Песков: закон о конфискации за фейки не имеет ничего общего с советским
- РИА Новости
«Это можно сказать однозначно (что новые нормы не имеют ничего общего с той конфискацией, которая была по советским законам. — RT)... Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной», — сказал он.
Российский лидер Владимир Путин ранее подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приветствовал принятие этого документа.
По его словам, данный законопроект после прохождения всех процедур позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны.